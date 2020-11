Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrräder aus Garage gestohlen

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Diebe haben sich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in der Kerststraße zwei Fahrräder unter den Nagel gerissen. Sie brachen in eine Garage ein und stahlen die Räder. Die Polizei sicherte Spuren. Die Beamten ermitteln wegen des Einbruchs und bitten um Hinweise: Wer hat zwischen 21 Uhr und 9.30 Uhr Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell