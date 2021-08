Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - VW beschädigt

Papenburg (ots)

Am Montag kam es auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäftes am Deverweg in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines gelben VW parkte gegen 16.30 Uhr sein Fahrzeug vor dem Geschäft. Als er gegen 17.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er an der Beifahrerseite einen Schaden fest, der auf etwa 500 Euro beziffert wird. Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich mit dem Geschädigten in Verbindung zu setzen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

