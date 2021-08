Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Zeugen gesucht

Twist (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen zu einem Vorfall, der sich in der Nacht zu Freitag auf der Ringstraße in Twist ereignete. Dabei wurde eine 33-jährige Radfahrerin gegen 1.30 Uhr von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen. Die Frau fuhr weiter und kam zu Fall. Daraufhin wurde sie erneut von den Männern in unsittlicher Weise angesprochen. Die Frau setzte ihre Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Twist unter der Rufnummer 05936/934500 entgegen.

