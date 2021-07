Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Chlorgasaustritt am Schwimmbad - Feuerwehr im Einsatz

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, 17.07.2021, kam es am Schwimmbad in Kandern zu einem Chorgasaustritt. Gegen 02:35 Uhr war einem Bewohner des nahen Campingplatzes ein merkwürdiges Geräusch aufgefallen. Wie sich herausstellte, stammte dieses von der Alarmanlage Schwimmbades, die Chlorgasalarm ausgelöst hatte. Feuerwehren aus Kandern, Schliengen und Müllheim rückten mit insgesamt zehn Fahrzeugen an. Verantwortlich für den Alarm war eine Chlorgasflasche, an der das Manometer defekt war. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Eine Fachfirma war bereits vor Ort.

