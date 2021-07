Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Alkoholisierter Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Freiburg (ots)

Stationär musste ein verletzter Fahrradfahrer am Samstagabend, 17.07.2021, in Weil am Rhein in einem Krankenhause aufgenommen werden. Gegen 23:30 Uhr war der 42-jährige in der Hauptstraße zu Fall gekommen. Möglicherweise könnte seine Alkoholisierung dabei eine Rolle gespielt haben. Eine Überprüfung ergab rund 1,4 Promille. Eine Blutprobe wurde erhoben.

