Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Essen auf Herd muss gelöscht werden

Freiburg (ots)

Am Freitag, 16.07.2021, musste ein verbranntes Essen von der Feuerwehr in Lörrach gelöscht werden. Gegen 14:20 Uhr hatte der Rauchmelder in einem Haus in der Basler Straße ausgelöst. Da niemand zu Hause war, musste die betroffene Wohnung von der Feuerwehr geöffnet werden. Essen stand auf einer eingeschalteten Herdplatte und musste abgelöscht werden. Sachschaden an Inventar und Wohnung dürfte nicht entstanden sein. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen im Einsatz.

