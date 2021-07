Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Zwei Autofahrerinnen leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 17.07.2021, sind zwei Autofahrerinnen bei einem Verkehrsunfall auf der K 6351 bei Egringen leicht verletzt worden. Gegen 07:45 Uhr soll eine 30-jährige Mitsubishi-Fahrerin die Vorfahrt einer 57 Jahre alten Ford-Fahrerin missachtet haben. Diese habe noch versucht, auszuweichen, dennoch sei es zur Kollision gekommen, als die Mitsubishi-Fahrer gleich darauf nach links abbogen sei. Die Autos landeten in einem angrenzenden Maisfeld. Die Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro dürfte entstanden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell