Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Hüls: Mehrere Mülltonnen in Brand geraten - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zum Dienstag (18. Januar 2022) kam es auf einem Hinterhof an der Schulstraße zu einem Brand. Anwohner meldeten der Feuerwehr gegen 1:30 Uhr mehrere brennende Mülltonnen. Die Flammen griffen auf eine angrenzende Holzhütte und die Fassade einer Steinmauer über. Die Hitze beschädigte zusätzlich einen geparkten Wagen leicht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand.

Brandermittler gehen von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (21)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell