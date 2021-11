Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Baumdieb

Lüdenscheid (ots)

Anlieger meldeten der Polizei am Freitag kurz vor 23 Uhr eine Gruppe grölender Jugendlicher, die einen Weihnachtsbaum durch die Innenstadt schleppten. Die Polizei schnappte den mutmaßlichen Dieb in der Knapper Straße: Der 18-Jährige berichtete, dass der Baum auf der Treppe am Rathausplatz "rum gelegen" habe. Mehr wollte er nicht sagen. Er musste ihn zurücktragen. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen Unterschlagung. (cris)

