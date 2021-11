Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch/Graffiti und andere Sachbeschädigungen/ Kennzeichen-Diebstahl/ Mit Drogen erwischt

Hemer (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in eine Wohnung an der Hauptstraße eingebrochen. Sie drangen durch ein Fenster in die Erdgeschosswohnung ein und durchwühlten Möbel. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Am Wochenende meldeten drei Pkw-Halter der Polizei, dass ihre Fahrzeuge mit Graffiti besprüht worden: Betroffen sind Fahrzeuge bzw. Anhänger am Stübecker Weg, an der Nikolai-Gubarew-Straße und Am Damm. Weiteres Graffiti gab es an Hauswänden an der Seilerstraße, an der Märkischen Straße (2 Fälle) und an einem Buswartehäuschen an der Geitbecke. Fast alle Farbschmiererein wurden am Sonntagnachmittag festgestellt. Die Farbe an der Bushaltestelle wurde bereits am Freitag um 22 Uhr entdeckt und gemeldet. Der Schriftzug enthält in den meisten Fällen die Zahlen "1312". Sie stehen gemeinhin für "All Cops are Bastards". Ein Ticketautomat des Sauerlandparks an der Ostenschlahstraße wurde in der Nacht zum Sonntag durch eine dagegen geworfene Glasflasche beschädigt. An der Geitmecke wurden am Freitag zwischen 1.30 und 10.30 Uhr beide Kennzeichen eines Daimler Benz gestohlen. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Am Samstag um 22.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife eine vierköpfige Personengruppe am Sportplatz an Lönsweg. Die 17- bis 21-jährigen Frauen und Männer hatten Cannabis dabei. Bei einer Durchsuchung ihres Pkw wurden Haschisch und Cannabis gefunden. Die Polizei beschlagnahmte die Drogen und ermittelt wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell