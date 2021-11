Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Lüdenscheid (ots)

Einbrecher überrascht

Am 21.11.2021, gegen 19:15 Uhr, drangen drei Jugendliche (14,15 und 16 Jahre alt), wohnhaft in Lüdenscheid und Hagen, in eine Garage in der Schulstraße ein. Sie beschädigten ein Seitenfenster und gelangten in den Innenraum. Hier nahmen sie auf einem den abgestellten Motorräder Platz und starteten den Motor einer der Maschinen. Darauf wurde jedoch der Eigentümer aufmerksam und überraschte die Einbrecher in der Garage. Diese zeigten sich sehr erschrocken und folgten den Anweisungen des Eigentümers bis zum Eintreffen der Polizei. Die jungen Männer wurden alle zunächst zur Polizeiwache Lüdenscheid verbracht. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern noch an.

Wohnhaus durchsucht

Am 20.11.2021, zwischen 16:45 Uhr bis 19:45 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Stüttinghauser Ringstraße ein. Dabei verschafften sie sich möglicherweise über ein Fenster Zugang zu den Innenräumen und durchwühlten diverse Schränke. Der oder die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld und entfernten sich unbemerkt von der Örtlichkeit.

Handtasche vom Beifahrersitz entwendet

Ein unbekannter Täter entwendete am 19.11.2021, gegen 19:10 Uhr, die Handtasche einer 37-jährigen Frau aus Altena. Sie hatte nach ihrem Einkauf in einem Supermarkt an der Straße Hohe Steinert die Handtasche auf dem Beifahrersitz ihres Pkw gelegt und ihre Einkäufe im Kofferraum verstaut. Diesen Moment nutzte der Täter und entnahm die Handtasche samt Inhalt und flüchtete unbemerkt.

Hinweise in allen Fällen an die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0.(becks)

