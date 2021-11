Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Rauchentwicklung im Waldstück

Am 20.11.2021, gegen 14:02 Uhr, bemerkte eine aufmerksame Zeugin eine kleinere Rauchentwicklung im Waldgebiet oberhalb der Schreberstraße und informierte zunächst die Polizei. Vor Ort fanden die eingesetzten Beamten auch die Ursache für den Rauch. Unbekannte hatten dort ein Lagerfeuer entzündet, im Nahbereich hatten sie bereits weiteres Brennmaterial bereit gelegt. Personen waren jedoch nicht mehr vor Ort. Das Lagerfeuer wurde durch die Beamten gelöscht. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Streit in der Innenstadt

Am 21.11.2021 kam es gegen 02:45 Uhr zu einem Streit in der Straße Waskebieke. Dort wurde ein 21-jähriger Plettenberger leicht verletzt, nachdem ihm ein 24-järhiger Mann, ebenfalls aus Plettenberg, ein Bierglas gegen den Kopf schlug. Vorausgegangen war ein zunächst verbaler Streit, der dann jedoch eskalierte. Der Tatverdächtige war bei Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort. Der Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung ins örtliche Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern noch an.

Wiedererkannt

Am 20.11.2021 betraten drei zunächst unbekannte Täter ein Baustellengelände an der Bahnhofstraße. Dafür mussten sie einen Zaun bzw. eine Zugangstür öffnen. Anschließend schauten sie sich auf dem Gelände um. Der Eigentümer konnte das über eine installierte Überwachungskamera beobachten. Die drei Männer verließen das Gelände aber kurze Zeit später wieder. Bei einem Einkauf in einen nahegelegenen Supermarkt erkannte der Eigentümer die drei Männer (16 Jahre aus Lüdenscheid, 19 Jahre aus Plettenberg, 19 Jahre aus Dortmund) jedoch wieder und informierte daraufhin die Polizei. Diese räumten bei den Beamten auch ein, das Gelände betreten zu haben. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. (becks)

