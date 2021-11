Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autos und Kassenautomat aufgebrochen

Kierspe (ots)

Im Tatzeitraum vom 19.11.2021 bis 21.11.2021 wurden im Bereich Kierspe-Bahnhof zwei Fahrzeuge beschädigt und im Anschluss Gegenstände daraus entwendet. An der Straße Am Nocken war es ein VW Caddy, bei dem durch unbekannte Täter die Heckscheibe eingeschlagen wurde. In der Straße im Hofe war es ein Fiat Punto. Hier wurde das Schloss herausgebrochen. Die Täter entwendeten einen Schlagbohrer und persönliche Dokumente. Anschließend entfernten sie sich unbemerkt von der Örtlichkeit.

In einer Waschanlage im selben Ortsteil wurde am 20.11.2021, in den Morgenstunden, der dortige Kassenautomat aufgebrochen. Der oder die Täter entwendeten anschließend die Geldkassette und flüchteten.

Hinweise in allen Fällen an die Polizei Meinerzhagen unter 02354-9199-0.(becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell