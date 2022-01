Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Junger Mann stößt mit anderem Radfahrer zusammen - dieser zückt ein Messer - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Heute (19. Januar 2022) ist ein Krefelder auf dem Weg zur Arbeit mit einem anderen Radfahrer zusammengestoßen. Einer der beiden zückte ein Messer, bedrohte den anderen und fuhr dann davon.

Der 22-jährige Krefelder war gegen 7:30 Uhr auf der Violstraße mit dem Rad unterwegs. Als er vom Glockenspitz kommend in Richtung Tiergartenstraße fuhr, kam auf Höhe der Sackgasse von rechts ein Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit angefahren. Beide stießen zusammen und fielen zu Boden. Der 22-Jährige erkundigte sich nach dem Befinden des anderen Mannes, woraufhin dieser zu schimpfen begann. Als der Krefelder daraufhin aufstand und sich nach seinem Rad umschaute, zückte der schimpfende Mann plötzlich ein Messer. Er sagte, er wisse wo der 22-Jährige wohne und fuhr dann davon. Der junge Mann fuhr ihm noch hinterher, verlor ihn aber auf Höhe des Kreisverkehrs in Richtung Schönwasserstraße aus den Augen. Er wurde leicht verletzt.

Der unbekannte Radfahrer war schlank und hatte dunkelblonde, leicht lockige Haare. Er trug einen beigen Pullover und ansonsten dunkle Kleidung. Zudem hatte er eine schwarze OP-Maske auf.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (23)

