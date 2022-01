Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Kripo ermittelt nach mehreren Wohnungseinbrüchen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Siebenmal hebelten Unbekannte in den vergangenen beiden Tagen (20. und 21. Januar) Wohnungs-, Terrassentüren und Fenster auf, durchwühlten Schränke und stahlen unter anderem Schmuck und Elektrogeräte - zweimal davon blieb es bei einem Versuch.

Ein 61-Jähriger schlug eine Gruppe unbekannter Täter in die Flucht. Er war mit seiner Frau im Dachgeschoss, während die Einbrecher die Eingangstüre seines Hauses auf der Brüderstraße in der Altstadt um 18 Uhr aufhebelten. Als er ein lautes Geräusch hörte, ging der Mann runter und sah drei Personen in seinem Wohnzimmer. Die Gruppe flüchtete durch die Terrassentür in den Garten und von dort aus in unbekannte Richtung. Gestohlen wurde wohl nichts.

In anderen Fällen waren die Bewohner nicht zu Hause. Die Polizei sucht für weiterer Einbrüche Zeugen. Ein Überblick:

Alt-Homberg

Donnerstag, zwischen 23:30 und 21:55 Uhr: Einbruch in eine Wohnung auf der Straße "Am Alefskamp"

Donnerstag, zwischen 13:30 und 23 Uhr: Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Friedrichstraße in Alt-Homberg

Donnerstag, zwischen 17 und 21 Uhr: Versuchter Einbruch in eine Wohnung auf der Duisburger Straße

Hochemmerich

Mittwoch, 22:15 Uhr - Donnerstag, 00:20 Uhr: Versuchter Einbruch in eine Wohnung einer Wohngruppe auf der Friedrich-Alfred-Straße

Marxloh

Donnerstag, 14 Uhr - Freitag, 1 Uhr: Einbruch in eine Wohnung auf der Feldstraße

Hochheide

Donnerstag, zwischen 17 und 18:55 Uhr: Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Ottostraße

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere Hinweise zu einem der Einbrüche geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Mehr Informationen und Tipps gegen Einbrecher gibt es hier: https://polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell