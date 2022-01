Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Polizei nimmt fünf mutmaßliche Drogendealer fest - Kokain, Heroin und Geld konfisziert

Duisburg (ots)

Die Duisburger Polizei hat in den Nachmittagsstunden des Mittwochs (19. Januar) insgesamt fünf Wohnungen auf der Charlotten- und der Liebfrauenstraße in Duisburg-Hochfeld durchsucht. Die Beamten stellten dabei etwa ein halbes Kilo Drogen (unter anderem Kokain und Heroin), eine Schreckschusswaffe und knapp 3000 Euro Bargeld sicher. Außerdem nahmen sie fünf Verdächtige zwischen 18 und 27 Jahren fest. Der 27-Jährige hatte noch versucht durch einen Sprung über einen Balkon auf der Charlottenstraße vor der Polizei zu flüchten und brach sich dabei ein Bein. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, was ihn aber nicht vor einem Verfahren retten wird: Alle fünf Männer sollen im Laufe des Donnerstags wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Drogenhandels auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden. Drei weitere Männer brachte die Polizei ebenfalls ins Gewahrsam, weil der Verdacht besteht, dass sie sich illegal in Deutschland aufhalten.

Zufallsfund im Rahmen der Durchsuchungen

Auch ein 36-Jähriger aus der Nachbarschaft muss sich mit einem Verfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels auseinandersetzen. Auf ihn stießen die Beamten zufällig, bei den Einsatzmaßnahmen auf der Charlottenstraße. Aus seiner Wohnung drang Marihuanageruch. Mit einer Anordnung des Amtsgerichts Duisburg durchsuchten die Ermittler auch diese Wohnung und fanden hier mehrere Tütchen Marihuana und etwa 3000 Euro Bargeld. Beides wurde sichergestellt. Der 36-Jährige bekam eine Anzeige.

