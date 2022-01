Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Auffahrunfall

Drei Autos beteiligt

Stadtlohn (ots)

Zu spät gemerkt hat eine 59 Jahre alte Autofahrerin in Stadtlohn, dass vor ihr zwei Wagen gebremst hatten. Die Raesfelderin war auf der Kreisstraße 24 aus Richtung Vreden kommend in Richtung Eschsstraße unterwegs, als es am Mittwoch gegen 16.25 Uhr zu dem Verkehrsunfall kam. Die 59-Jährige fuhr auf den Wagen eines 55-jährigen Dorsteners auf, dessen Fahrzeug durch die Wucht des Aufpralls auf das Auto eines 57-jährigen Stadtlohners geschoben wurde. Der Rettungsdienst brachte den leichtverletzen Dorstener in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 28.000 Euro geschätzt.

