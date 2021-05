Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Zahlreiche Hinweise auf möglichen Tatverdächtigen eingegangen

Olching (Lkr. Fürstenfeldbruck) (ots)

Die Bundespolizei suchte im Auftrag der Staatsanwaltschaft München II mit einer heute versandten Pressemitteilung (Nr. 100/2021) nach einem bislang unbekannten Mann. Ihm wird zur Last gelegt, am 18. März 2021 am Bahnhof Olching eine 17-Jährige sexuell belästigt zu haben.

Aufgrund zahlreich eingehender Hinweise scheint die Identität des Gesuchten festzustehen. Aus diesem Grunde bitten wir um Rücknahme der Fahndung und die damit verbundenen Bilder zu löschen bzw. in Printmedien die morgen erscheinen - soweit noch möglich - diese nicht mehr zu veröffentlichen.

Für die Unterstützung unseres Ersuchens bedanken wir uns. Gleichzeitig bitten wir um Verständnis, dass zu näheren Hinweisen der Identität des Gesuchten aktuell keine weiteren Informationen gegeben werden können.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell