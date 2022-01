Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geschädigter gesucht

Unfall auf der Werther Straße

Bocholt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Werther Straße sucht die Polizei einen Geschädigten. Gegen 12.00 Uhr am Dienstag war ein 19 Jahre alter Bocholter in Richtung Werth unterwegs, als er einen auf dem Parkstreifen stehenden Wagen streifte. Zunächst setzte der Bocholter seine Fahrt fort, kehrte dann aber zur Unfallstelle zurück. Den Geschädigten traf er nicht mehr an. Die Polizei bittet den Geschädigten sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 aufzunehmen.

