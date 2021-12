Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in ein Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

Piesport (ots)

Am Samstagabend kam es in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 22:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Piesport.

Der oder die Täter nutzten hierbei die Abwesenheit der Wohnungsinhaber und gelangten über ein Fenster in das Anwesen.

Es ist möglich, dass die Täter durch den heimkehrenden Wohnungsinhaber überrascht wurden und vom Tatort flüchteten.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bernkastel-Kues zu melden. Tel.: 06531-95270 oder E-Mail pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

