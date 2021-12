Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Wohnhaus

Wittlich (ots)

Am Abend des 11.12.2021, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 01:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Blaue Jäger" in Wittlich ein. Die oder der Täter gelangten durch ein Kellerfenster in das Anwesen und durchwühlten sämtliche Räume nach Diebesgut. Bei der gemachten Beute handelte es sich um Uhren, der Wert liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Hinweise werden an die Polizei Wittlich unter 06571 / 9260 oder piwittlich.dgl@polizei.rlp.de erbeten.

