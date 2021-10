Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Westwall beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Mittwochabend einen geparkten, weißen VW Golf. Das Auto stand im Parkhaus der Mercarden. In der Stoßstange sind Kratzer und Dellen zu erkennen. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Herten

Am Mittwoch, gegen 14:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, elektrischen Krankenfahrstuhl am Marktplatz. Das Fahrzeug stand in der Nähe der Antoniuskirche. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

