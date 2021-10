Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop/Oer-Erkenschwick: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Waltrop

An der Franzstraße brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte ein. Sie hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so ins Innere. Die unbekannten Täter durchsuchten diverse Räumlichkeiten und flüchteten anschließend vom Tatort. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Die Tat wurde am Mittwochabend, gegen 20 Uhr entdeckt.

Oer-Erkenschwick

Zwischen Mittwoch, 22:30 Uhr und heute, 06:30 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter mehrere Scheiben eines Imbissrestaurants an der Ewaldstraße ein. Des Weiteren wurde vermutlich ein dortiges Fenster eingedrückt und geöffnet. Die Unbekannten durchsuchten das Restaurant oberflächlich. Vermutlich wurde nichts entwendet. Unerkannt flüchteten sie vom Tatort.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

