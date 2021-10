Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Renitente Ladendiebin flüchtet ohne Beute

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag (14.30 Uhr) versuchte eine unbekannte Frau Bekleidungsstücke von Warenständern aus dem Außenbereich eines Modegeschäfts in der Recklinghäuser Innenstadt (Martinistraße) zu entwenden. Der genaue Ort liegt zwischen der Friedhofstraße und dem Grafenwall. Nachdem die Täterin von der 53-jährigen Ladenbesitzerin aus Recklinghausen angesprochen und in das Geschäft verbracht wurde, sperrte diese sich plötzlich und stieß die Recklinghäuserin von sich. Zudem trat die Unbekannte nach der Frau und flüchtet sodann ohne die Ware. Die Ladeninhaberin stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Täterbeschreibung: ca. 20 Jahre alt, etwa 1,60m groß, normale Statur, hellbraune Haar - zum langen Zopf gebunden, sie sprach Deutsch mit Akzent, heller Pulli und dunkle, ärmellose Weste, blaue Jeanshose, Mund-Nase-Schutz

