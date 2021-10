Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 17:45 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Autofahrer aus Datteln auf der Castroper Straße in Richtung Süden. Zeitgleich fuhr ein 23-jähriger Dattelner mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradweg der Castroper Straße in Richtung Norden. Unvermittelt überquerte er die Fahrbahn, dabei wurde er von dem Autofahrer erfasst.

Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Das Fahrrad wurde durch den Aufprall gegen drei geparkte Autos geschleudert. Hier entstand weiterer Sachschaden. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit.

Insgesamt wird der Sachschaden auf 5.000 Euro geschätzt.

