Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Waltroperin in Bus belästigt

Recklinghausen (ots)

Eine 16-jährige Waltroperin wurde am Dienstagabend, gegen 17.40 Uhr, von einem bislang unbekannten Mann in einem Bus belästigt. Die junge Dame stieg am Moselbach in die Buslinie 283. Sie und der Fremde waren zu diesem Zeitpunkt die einzigen Fahrgäste. Der Unbekannte sprach sie im Bus an uns streckte dann seine Hand in Richtung ihrer überkreuzten Beine aus. Die Waltroperin gab dem Mann deutlich zu verstehen, dass sie das nicht wolle und bat ihn sich umzusetzen. Der Aufforderung kam er nicht nach, ließ jedoch von seinem Vorhaben, sie anzufassen, ab. Er stieg dann an der Haltestelle Husemannstraße aus. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 50 - 60 Jahre alt, normale Figur, Schnautzbart, graue Haare, verlangsamte Sprechweise, auffälliges Körperzittern, dunkle Jogginghose, schwarz/graue Weste, blauer Pullover, glänzende Schuhe, silberfarbene Armbanduhr.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

