Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall beim Abbiegen - zwei Leichtverletzte

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 16:15 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Marl auf der L522 in Richtung Sinsen. Von hier aus wollte er nach links auf die A43 abbiegen. Dem 24-Jährigen kam ein 29-jähriger Autofahrer aus Marl entgegen. In seinem Auto saßen noch drei Mitfahrerinnen (50 J./50 J./55 J.). Beim Abbiegen kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei verletzten sich die beiden 50-Jährigen leicht. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der gesamte Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Autobahnabfahrt Marl-Hüls gesperrt werden.

