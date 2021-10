Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: E-Scooter geraubt - Tatverdächtige gestellt

Recklinghausen (ots)

Am gestrigen Abend (20.10.) war ein 22-jähriger Recklinghäuser, um 18.30 Uhr, mit einem E-Scooter auf dem Radweg der Castroper Straße in Richtung Zentrum unterwegs, als er von zwei bislang unbekannten Jugendlichen aus einer Gruppe heraus angegangen wurde. Zuvor hatte er die Klingel seines Scooters betätigt, da die Gruppe, in gleicher Gehrichtung, ebenfalls auf dem Radweg unterwegs war und diesen dadurch vereinnahmte. Zwei der vier Jugendlichen hätten ihn sodann geschlagen und gestoßen. Als er auf den Boden stürzte habe er weitere Schläge und Tritte erlitten. Die Unbekannten flüchteten anschließend mit dem Roller in Richtung Dordrechtring. Dort konnte die Polizei eine Gruppe von vier Jugendlichen antreffen, die der Beschreibung des Recklinghäuser entsprachen. Einen E-Scooter hatten sie nicht dabei. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 21-jährige Recklinghäuser. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. Der 22-Jährige wurde bei den Übergriffen leicht verletzt.

Der E-Scooter konnte bislang nicht aufgefunden werden. Es handelt sich um einen schwarzen Xaomi mit Versicherungskennzeichen.

