Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mann mit Messer festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 19.50 Uhr, betrat ein unbekannter Mann einen Getränkeladen an der Victoriastraße in Hüls. Er fragte nach kostenlosem Alkohol, was von dem 22-jährigen Mitarbeiter aus Marl verneint wurde. Daraufhin zog der Unbekannte ein Messer aus seinem Rucksack und drohte damit dem Mitarbeiter. Dann verließ er das Geschäft. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen kurz darauf in der Nähe antreffen. Er hielt das Messer noch in der Hand. Der Mann wurde zu Boden gebracht, festgenommen und zur Polizeiwache verbracht. Es handelt sich um einen 31-jährigen Marler. Wie sich dann herausstellte, war der Mann bereits gegen 19.30 Uhr aufgefallen, als er an der Ecke Victoriastraße/ Am Alten Pütt einem 41-jährigen Marler ein Messer vorhielt und unverständliche Sätze sprach, bevor er einfach weiterlief. Da sich Verdachtsmomente des Konsums von Alkohol und Drogen ergaben, wurden dem Mann durch einen Arzt Blutproben entnommen. Zudem konnten die Polizisten Substanzen bei seiner Durchsuchung auffinden, bei denen es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Drogen handelt. Die Substanzen und das Messer wurden sichergestellt. Der Mann landete im Polizeigewahrsam. In erwartet nun ein Strafverfahren.

