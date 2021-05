Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Feuerwehr löscht Flammen

In einem Container brannte es am Dienstag in Unterkirchberg.

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr rückte die Feuerwehr in die Mussinger Straße aus. Dort brannte es in einem Container, in dem Werkzeug aufbewahrt wurde. Die Rettungskräfte hatten die Flammen schnell gelöscht. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein technischer Defekt an einer Kreissäge den Brand verursacht haben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 500 Euro.

