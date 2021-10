Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Taxifahrer attackiert - Fahrgast flüchtig

Recklinghausen (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages attackierte ein bislang unbekannter Fahrgast einen 42-jährigen Taxifahrer (wohnhaft in Essen) während der Fahrt. Gegen 03:35 Uhr trat der Mann dem Fahrer von hinten mit dem beschuhten Fuß ins Gesicht und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Zum Tatzeitpunkt befanden sich die Beteiligten auf der Hegestraße. Zuvor hatte der Mann gegenüber dem Taxifahrer angegeben, kein Geld dabei zu haben. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: ca. 1,70m groß, 25 Jahre alt, blond, kein Bart, normale Statur, gepflegtes Erscheinungsbild, braune Jacke, Jeanshose, Verletzung an einer Hand. Der Taxifahrer wurde bei dem Übergriff leicht verletzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

