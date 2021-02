Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfallbeschädigtes Fahrzeug gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag meldete sich eine 70-jährige Pkw-Lenkerin beim Polizeirevier Herrenberg und gab an, gegen 16.30 Uhr einen roten Pkw Kombi in der Moltkestraße auf dem Parkplatz hinter der Apotheke beschädigt zu haben. Nach einem anschließenden Arzttermin stand das beschädigte Fahrzeug nicht mehr dort.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Herrenberg unter der Rufnummer 07032/2708-0 in Verbindung zu setzen.

