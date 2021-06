Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Haftbefehl: Mann zahlt Geldstrafe und erspart sich dreißig Tage Haft

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 31. Mai 2021 kontrollierten Bundespolizisten gegen 15:10 Uhr einen Reisenden auf dem Hauptbahnhof Magdeburg. Die sich anschließende Überprüfung seiner Personaldaten im polizeilichen Informationssystem ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Magdeburg seit März dieses Jahres per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Demnach hatte ihn das Amtsgericht Magdeburg zuvor am 19. Oktober 2020 wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe von 450 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt. Da der 24-jährige Syrer unbekannten Aufenthaltes war und sich somit der Vollstreckung entzogen hatte, erging der Haftbefehl. Der Gesuchte wurde darüber in Kenntnis gesetzt und festgenommen. Der Mann konnte die Geldstrafe begleichen. Er zahlte nicht nur die geforderten 450 Euro, sondern auch weitere Kosten in Höhe von 77 Euro. Somit entging er der Haft und konnte seinen Weg anschließend wieder als freier Mann fortsetzen.

