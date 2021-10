Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Kollision im Bereich einer Grundstücksausfahrt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagvormittag fuhr ein 68-jähriger Marler Autofahrer aus einer Einfahrt an der Schillerstraße. Dabei kollidierte er mit einem 17-jährigen Motorradfahrer (bis 125 cm3) aus Marl. Bei dem Unfall verletzte sich der Jugendliche leicht. Medizinische Hilfe vor Ort war nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Insgesamt wird der Sachschaden auf 2.500 Euro geschätzt.

