Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.05.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81 / Abstatt: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter verursachte am Sonntagabend einen Unfall auf der Autobahn 81 bei Abstatt und fuhr davon. Gegen 17 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Hyundai die Autobahn in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Heilbronn-Untereisesheim und Ilsfeld wechselte einen goldenen Chrysler Crossfire von rechts kommend über sämtliche Fahrspuren vor den Hyundai und bremste daraufhin plötzlich bis zu Stillstand ab. Der 34-Jährige musste deshalb seinen Pkw stark abbremsen und nach links ausweichen, wodurch sein Wagen beschädigt wurde. Anstatt sich um den Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte mit seinem Chrysler davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 07134 5130, zu melden.

Heilbronn: Gebäudebrand

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rückten am Montagvormittag zu einem Gebäudebrand in Heilbronn aus. Gegen 9 Uhr brach ein Feuer in einem Haus in der Straße "Vorderer Böckinger" aus. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort ein Feuer im Keller und dem Erdgeschoss fest. Dieses konnte die Feuerwehr zeitnah löschen. Die Brandursache ist bisher noch unklar. Es könnte sich jedoch um ein technischen Defekt handeln. Verletzt wurde niemand. Es entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die Ermittlungen dauern noch an.

