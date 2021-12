Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht auf der B410 bei Bereborn

VG Kelberg (ots)

Am gestrigen Freitagabend, gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Mayen die B410 aus Richtung Kelberg kommend in Richtung Boos. In einer leichten Rechtskurve in Höhe Bereborn kam ihm eigenen Angaben zur Folge ein Pkw entgegen, welcher sich teileweise auf dem Fahrstreifen des 24-jährigen befand. Um einen Zusammenstoß mit diesem Pkw zu verhindern, lenkte er nach rechts und geriet hierbei auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn nach rechts in den Straßengraben. Der entgegenkommende Pkw setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Kelberg fort.

Der 24-jährige bliebe bei dem Unfall unverletzt. Sein Pkw hingegen war unfallbedingt nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Daun unter Tel.: 06592 96260 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell