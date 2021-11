Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Gronau (ots)

Am Freitag wollte ein 18 Jahre alter Autofahrer aus Gronau gegen 18.30 Uhr vom Timpker Weg nach links auf die Ochtruper Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 28-Jährigen aus Ochtrup, der die Ochtruper Straße in Richtung Gronau befahren hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 18-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es zur Kollision mit dem Pkw einer 51-Jährigen kam, die in Richtung Ochtrup unterwegs war. Im Pkw des 18-Jährigen saßen fünf Personen, in den anderen jeweils zwei. Verletzt wurden die 51-Jährige, deren 52-jähriger Beifahrer, die 23 Jahre alte Beifahrerin des Ochtrupers, eine 18-jährige Beifahrerin sowie ein 18-jähriger Beifahrers des Gronauers.

Da der 28-Jährige dem 18-Jährigen auch noch im Beisein der Polizeibeamten bedrohte, wurde neben der Verkehrsunfallanzeige ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell