Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw erheblich beschädigt

Tatort: Tiefgarage

Gronau (ots)

In der Zeit von Freitag, 17.30 Uhr, bis Samstag, 11.30 Uhr, wurde in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Neustraße (Einfahrt von der Kircheninsel) ein roter Nissan Qashqai erheblich beschädigt. Die Beifahrerseite wurde zerkratzt und zudem die Reifen der Beifahrerseite zerstochen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

