Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geschädigter nach Unfall gesucht

Bocholt (ots)

Am Samstag berührte eine Autofahrerin aus Rhede gegen 12.00 Uhr auf dem Burloer Weg (kurz hinter dem Kreisverkehr mit der Eintrachtstraße) mit dem rechten Außenspiegel einen geparkten Pkw. Ihr Außenspiegel wurde dabei beschädigt. Sie fuhr nach Hause und zeigte den Vorfall erst später bei der Polizei an. Ein beschädigter Pkw konnte an der Unfallstelle nicht entdeckt werden. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell