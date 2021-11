Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pkw nicht zugelassen, Kennzeichen gestohlen, Drogentest positiv

Ahaus (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Samstag, um kurz nach Mitternacht einen 24 Jahre alten Autofahrer. Dieser räumte sofort ein, die an seinem nicht zugelassenen Pkw angebrachten Kennzeichen gestohlen zu haben und keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Zudem schlug ein Drogentest auf den Cannabiswirkstoff THC an. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, untersagten die Weiterfahrt und stellten die Kennzeichen sicher. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt bestimmen zu können.

