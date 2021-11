Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - L608, Straßensperrung nach schwerem Verkehrsunfall - Nachtragsmeldung

Stadtlohn (ots)

Ein 27-jähriger Vredener befuhr am Freitagnachmittag, gegen 16:10 Uhr, die L608 von Vreden in Richtung Ahaus. Mit im Fahrzeug befanden sich vier Familienmitglieder des Fahrers im Alter von 9,12,19 und 45 Jahren. Aus ungeklärter Ursache kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin in dem angrenzenden Feld mindestens ein Mal und kam dann auf der linken Seite zum Stillstand. Die zwei Kinder verletzten sich bei dem Unfall schwer, die anderen zwei Insassen sowie der 27-jährige Fahrer leicht. Die schwerverletzen Kinder wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, die anderen Verletzten konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Wie berichtet, war L608 im Bereich der Unfallstelle während der Unfallaufnahme gesperrt. Die Sperrung konnte nach abgeschlossener Bergung des verunfallten Fahrzeugs aufgehoben werden.

