Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Betriebsunfall

Ratzeburg (ots)

24. September 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 23.09.2021 - Geesthacht

Am 23. September 2021 kam es gegen 16 Uhr zur einem Betriebsunfall in der Leibnizstraße in Geesthacht.

Nach aktuellem Erkenntnisstand sollte eine Betonmauer in einer Baugrube mit Hilfe eines Kranes aufgestellt werden. Für Nachjustierungen stieg ein 50- jähriger Mann in die Baugrube und sein 45- jähriger Kollege löste hierzu den Sicherungsbolzen. Aus noch ungeklärter Ursache kippte daraufhin die Mauer zur Seite und klemmte den 50-jährigen Bauarbeiter zwischen der Betonmauer und der Wand der Baugrube ein. Dieser wurde durch den Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus geflogen.

Die Ermittlungen zur Unglücksursache dauern noch an.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell