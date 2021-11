Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - BMW X4 gestohlen

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Samstag entwendeten noch unbekannte Täter einen auf dem Kempkesweg abgestellten schwarzen BMW X4. Das Fahrzeug ist mit einem Keyless-Go-System ausgestattet, was sich der oder die Täter vermutlich zu Nutze machten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Präventionstipps finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

