Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Verkehrsunfall ++ Diebe haben es auf Zigaretten abgesehen ++ Rucksack samt Geldbörse gestohlen

Dillenburg (ots)

Haiger: Verkehrsunfall

Heute Morgen (30.04.2021), um 05:15 Uhr, meldete ein Zeuge einen Verkehrsunfall in der Westerwaldstraße. Offenbar war ein 22-Jähriger mit seinem grauen Audi A6 vom Obertor kommend in Richtung Langenaubach unterwegs. In Höhe der Hausnummer 31 kam der Audi von der Fahrbahn ab und krachte frontal in eine Mauer. Der Unfallfahrer flüchtete zunächst, gemeinsam mit seiner Beifahrerin, von der Unfallstelle. Dillenburger Polizisten nahmen den aus einem Burbacher Ortsteil stammenden 22-Jährigen in der Straße "Am Köppel" fest. Die Beamten bemerkten starken Alkoholgeruch bei dem Unfallfahrer. Ein Atemalkoholtest brachte es auf einen Wert von 1,4 Promille. Es folgte eine Blutentnahme. Seine minderjährige Beifahrerin übergaben die Ordnungshüter einem Erziehungsberechtigtem. Der Unfallschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Mittenaar-Offenbach: Diebe haben es auf Zigaretten abgesehen

Letzte Nacht (30.04.2021), um 01:42 Uhr, machten sich Unbekannte an dem EDEKA-Einkaufsmarkt an der B255 zu schaffen. Mit brachialer Gewalt zerstörten die dreisten Diebe eine Fensterfront rechtsseitig des Eingangs. Die Unbekannten drangen in den Verkaufsraum ein und stahlen aus dem Kassenbereich eine große, bisher noch nicht bekannte, Menge Zigaretten. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ein aufmerksamer Zeuge meldete zwei Personen, die aus dem Markt rannten, eine dritte Person saß offenbar in einem bereitgestellten Fluchtwagen. Die Diebe sprangen in den dunklen Kombi und flüchteten in Fahrtrichtung Bischoffen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind die Personen oder der dunkle Pkw Kombi aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Rucksack samt Geldbörse gestohlen

Zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr gestern Nachmittag (29.04.2021) schnappten sich Unbekannte den Rucksack eines 59-Jährigen. Der aus Reichelsheim stammende 59-Jährige betrieb einen Verkaufsstand auf dem Wochenmarkt in der Bahnhofstraße. Während des Abbaus seines Standes parkte sein Fahrzeug unverschlossen neben seinem Stand. Ein unbekannter Dieb nutzte offenbar einen unbeobachteten Moment und griff sich den Rucksack des 59-Jährigen aus dem Citroen Jumpy. In dem Rucksack befand sich die Geldbörse mit den Tageseinnahmen. Der Schaden beläuft sich auf 400 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell