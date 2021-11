Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Automatenaufbrecher flüchten

Borken-Burlo (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde ein Zeuge gegen 01.05 Uhr auf zwei Männer aufmerksam, die einen auf der Oblatenstraße stehenden Zigarettenautomaten aufflexen wollten. Die Täter flüchten in Richtung Friedhof - Beute hatten sie nicht gemacht. Die Täter beschreibt der Zeuge als ca. 18 - 20 Jahre alt, schlank und unterschiedlich groß. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

