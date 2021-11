Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Korrektur Uhrzeit: Schrecklicher Unfall auf der B312

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw starben am Montag drei Menschen.

Ulm (ots)

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war eine 38 Jahre alte Frau an Allerheiligen mit ihrem Pkw Skoda auf der B312 in Richtung Biberach unterwegs. Kurz nach 19.00 Uhr geriet sie aus unbekannter Ursache auf Höhe der Abzweigung nach Rupertshofen, im Verlauf einer leichten Rechtskurve, auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr. Dort stieß die 38-Jährige frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Opel Corsa zusammen. Die 32-jährige Opelfahrerin und ihr 33 Jahre alter Beifahrer erlitten bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Auch die Skodafahrerin erlag an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge ca. drei Stunden komplett gesperrt. Es war eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Die Pkw-Insassen waren angegurtet. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 19.000 Euro.

