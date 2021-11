Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Betrunken auf Laterne gefahren

Ulm (ots)

Am 31.10.2021 gegen 21.45 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem Dacia die Straße "Untere Wiesen" in Richtung Ulmer Straße. Auf Höhe des Feuerwehrgerätehauses kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte ungebremst mit einem Laternenmast. Dieser stürzte auf einen geparkten VW und beschädigte diesen am Dach. Der Unfallverursacher war nicht angeschnallt und zog sich eine kleine Platzwunde am Kopf zu, als er mit dem Kopf auf dem Lenkrad aufschlug. Als die hinzugerufene Polizei an der Unfallstelle eintraf, merkte sie sehr schnell, warum der Mann diesen Unfall verursachte. Er stand so stark unter alkoholischer Beeinflussung, dass er nicht mehr in der Lage war den Anweisungen der Beamten Folge zu leisten. Zur weiteren Untersuchung wurde der Mann mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde auch eine Blutentnahme bei dem Mann durchgeführt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Das Auto des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

