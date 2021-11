Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Beim Anfahren Radfahrerin übersehen

Sachschaden und eine verletzte Person bei Verkehrsunfall

Ulm (ots)

Am Sonntag gegen 14.24 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Ford in der Oggenhauser Straße los. Genau in diesem Moment fuhr eine 87-jährige Radfahrerin an dem Pkw vorbei. Der Autofahrer übersah die Radfahrerin und es kam zum Unfall. Durch den Zusammenprall stürzte die Radlerin auf die Fahrbahn und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Sie musste zur weiteren Versorgung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro.

++++++++++++++++++++++++++++2093655

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell