Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Messerjocke unterwegs

Ulm (ots)

Die Beamten wurden am Sonntag in die Wilhelmstraße gerufen. Dort fuchtelte ein Mann gegen 03.00 Uhr mit einem Messer herum. Die Beamten waren etwas überrascht, dass der 31-jährige nicht nur ein Messer in der Hand, sondern nach Piratenmanier auch quer im Mund hatte. Jedenfalls war es zunächst nicht klar, ob es in der Backe steckte oder ob der Mann es nur mit den Zähnen festhielt. Durch beruhigende Ansprache konnte man den Angetrunkenen dazu bringen, sich der Schnittwerkzeuge zu entledigen. Ein Alkolholtest ergab einen Wert um die zwei Promille. Er wurde zur weiteren Versorgung einer Klinik zugeführt.

+++++++++++++++++++2091547;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell