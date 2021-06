Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rote Ventilkappen gefallen Dieben

Kaiserslautern (ots)

Bereits zum zweiten Mal ist ein Anwohner der Merkurstraße Opfer von Dieben geworden. Abgesehen hatten es die Täter auch in diesem Fall auf die roten Ventilkappen seines Autos.

Am Sonntagabend beobachtete der 26-Jährige kurz vor 20 Uhr zwei Kinder (oder Jugendliche), die sich an seinem Pkw zu schaffen machten. Er verständigte daraufhin die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Suche in der Umgebung konnten die Tatverdächtigen nirgends mehr gesichtet werden.

Ob es sich um die gleichen Täter handelt wie beim ersten Diebstahl, ist unklar. Die Ermittlungen dauern an. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell